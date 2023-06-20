Механизм отчислений за использование зарубежного ПО вендоров, заработает с 2024 года

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Механизм отчислений за использование российскими компаниями программного обеспечения вендоров, которые ушли из России, заработает с 2024 года. Об этом в ходе CNews Forum «Кейсы и опыт ИТ-лидеров» рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«У нас почти готов законопроект, до конца года, я думаю, это все заработает. Со следующего года», — сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос модератора.