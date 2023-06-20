Войска РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ — Нарышкин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские военные при этом используются как живая сила. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во вторник на общем собрании РИО.

«Предлагаю уделить внимание 80-летию коренного перелома в Великой Отечественной войне», — сказал он и провел параллель между сегодняшней ситуацией и Сталинградской и Курской битвами, «каждая из которых начиналась с оборонительного этапа и завершалась полным разгромом противника». По словам Нарышкина, «во многом [это] перекликается с героическими усилиями российской армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазовье и Донбассе».

«Хотя думаю, что правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии», — подчеркнул он.