НАТО на саммите в Вильнюсе не примет решение по графику присоединения Украины — замгенсека

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс сделает шаг к сближению с Киевом, но решение по конкретному графику присоединения Украины к НАТО принято не будет. Об этом во вторник заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в эфире радиостанции RFI.

«В Вильнюсе мы сделаем важный шаг к сближению с Украиной, но без принятия решения о точном графике их [Украины] присоединения, — отметил он. — Сегодня нет условий для принятия решения по четкому графику. Война продолжается, при этом консенсуса [по этому вопросу] в альянсе нет. В то же время, как сказал президент [США Джо] Байден, Украине необходимо продолжать внутренние реформы».