СВР предложила работникам дипмиссий Украины за рубежом приезжать в Москву

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки РФ предложила работникам загранучреждений Украины приезжать в Москву для своей безопасности на фоне чисток нелояльных Киеву сотрудников. Об этом ТАСС заявили в пресс-бюро СВР.

«Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — говорится в сообщении.