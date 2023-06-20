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НОВОСТИ

СВР предложила работникам дипмиссий Украины за рубежом приезжать в Москву

12:05 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки РФ предложила работникам загранучреждений Украины приезжать в Москву для своей безопасности на фоне чисток нелояльных Киеву сотрудников. Об этом ТАСС заявили в пресс-бюро СВР.

«Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — говорится в сообщении.

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