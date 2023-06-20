Глава ЕК представит план запрета передачи передовых технологий России и Китаю — Politico
12:20 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена представить во вторник стратегию европейской экономической безопасности, она предусматривает запрет на передачу передовых технологий России и Китаю, а также отказ от размещения соответствующих производств на территории данных стран. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.
Издание, ссылаясь на проект документа, пишет, что в стратегии прямо не упомянуты конкретные государства, но говорится о «риске чрезмерной зависимости от одной страны, особенно страны с системно расходящимися ценностями, моделями и интересами». Politico отмечает, что в Брюсселе подразумевают именно Россию и Китай в качестве целей данных ограничений. Среди передовых технологий с запретом на экспорт упоминаются суперкомпьютеры, наработки в сфере искусственного интеллекта, передовые микрочипы, а также квантовые компьютеры.
Авторы документа считают, что Евросоюзу следует «предотвратить экспорт инвестиций в узкий набор передовых технологий», потенциально усиливающих военные и разведывательные возможности ряда стран. Эти государства якобы могут использовать эти возможности, чтобы «угрожать международному миру и безопасности, а также безопасному обращению с конфиденциальной информацией».
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