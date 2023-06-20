США «в нужное место шило вставили» расколотой и потерявшей суверенитет Европе — Лукашенко

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США раскололи потерявшую суверенитет Европу и сейчас пытаются приструнить ее экономическими методами. Об этом на встрече в Минске с участниками заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они упрекают вас и меня, что мы тут теряем суверенитет — европейцы. Да господь с вами, вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже. Это что такое: наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что упреки в отношении Минска из-за якобы потери им суверенитета абсолютно беспочвенны. «И они (европейцы — прим. ТАСС) еще упрекают кого-то в потере суверенитета. Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва, неизвестно, чем закончится», — отметил белорусский президент.

«И дело здесь не в конфликте, еще раз повторяю, России и Украины. Не в этом дело. И в этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое. Хотя бы сохранить. Отвоевать что-то где-то мы не сможем. Да, потихоньку, где-то сможем», — добавил Лукашенко.

Обращаясь к главам МИД стран — участниц ОДКБ он подчеркнул, что в прозападном мире эти государства «специально не хотят слышать». «Мы как кость кому-то в горле, то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но, тем не менее, голос наш должен звучать как военно-политического блока», — отметил президент Белоруссии.