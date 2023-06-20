0
0
0
НОВОСТИ

США «в нужное место шило вставили» расколотой и потерявшей суверенитет Европе — Лукашенко

12:32 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США раскололи потерявшую суверенитет Европу и сейчас пытаются приструнить ее экономическими методами. Об этом на встрече в Минске с участниками заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они упрекают вас и меня, что мы тут теряем суверенитет — европейцы. Да господь с вами, вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже. Это что такое: наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что упреки в отношении Минска из-за якобы потери им суверенитета абсолютно беспочвенны. «И они (европейцы — прим. ТАСС) еще упрекают кого-то в потере суверенитета. Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва, неизвестно, чем закончится», — отметил белорусский президент.

«И дело здесь не в конфликте, еще раз повторяю, России и Украины. Не в этом дело. И в этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое. Хотя бы сохранить. Отвоевать что-то где-то мы не сможем. Да, потихоньку, где-то сможем», — добавил Лукашенко.

Обращаясь к главам МИД стран — участниц ОДКБ он подчеркнул, что в прозападном мире эти государства «специально не хотят слышать». «Мы как кость кому-то в горле, то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но, тем не менее, голос наш должен звучать как военно-политического блока», — отметил президент Белоруссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 20.06.2023
Глава ЕК представит план запрета передачи передовых технологий России и Китаю — Politico
0
106
12:05 20.06.2023
СВР предложила работникам дипмиссий Украины за рубежом приезжать в Москву
0
133
12:00 20.06.2023
НАТО на саммите в Вильнюсе не примет решение по графику присоединения Украины — замгенсека
0
134
11:32 20.06.2023
Войска РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ — Нарышкин
0
176
11:20 20.06.2023
Механизм отчислений за использование зарубежного ПО вендоров, заработает с 2024 года
0
206
11:05 20.06.2023
Программа по возвращению ИТ-специалистов в Россию не потребовалась — глава Минцифры
0
241
11:00 20.06.2023
Гражданин Украины задержан в Нальчике по подозрению в шпионаже — ФСБ
0
227
10:50 20.06.2023
Собянин: В павильонах «Здоровая Москва» за месяц приняли около 70 тысяч пациентов
0
219
10:32 20.06.2023
Украине недостаточно оружия для победы - Кулеба
0
247
10:20 20.06.2023
Грузия вышла на первое место среди экспортеров тихих вин
0
269

Возврат к списку