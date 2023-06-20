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Сербы блокируют въезд грузовиков в Косово в ответ на шаги Приштины

13:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Косовские сербы заблокировали проезд грузовиков через административную линию между Центральной Сербией и автономным краем Косово и Метохия в ответ на меру самопровозглашенных властей в Приштине, ранее запретивших въезд автомобилям с сербскими номерными знаками. Об этом во вторник сообщил портал «Косово онлайн».

Водители грузовиков с сербскими номерами блокируют работу контрольно-пропускного пункта «Яринье» на основной магистрали между автономным краем и Центральной Сербией. Они не пропускают грузовые автомобили с номерными знаками самопровозглашенного Косова, оставив коридор для легковых авто и пассажирских автобусов. Акция проходит с вечера понедельника на части автомагистрали со стороны Центральной Сербии.

Большинство водителей находятся в районе административной линии с 14 июня, когда косовские власти перестали пускать на территорию края транспортные средства с сербской регистрацией «по соображениям безопасности». Протестующие настаивают на том, что акция не носит политический характер и призывают Белград и Приштину договориться о разблокировании коммуникаций в крае.

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