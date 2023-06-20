0
0
7
НОВОСТИ

На Украине за полгода повреждены 43% магистральных сетей

13:05 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40% магистральных сетей повреждены за полгода на Украине. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Получили повреждения [за полгода] 43% магистральных сетей — подстанций и линий электропередачи, транспортирующих большие объемы электричества от электростанций до сетей облэнерго», — отмечается в телеграм-канале компании.

Ранее украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. 22 апреля глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявил, что электроэнергия на Украине может подорожать почти в два раза из-за высокой стоимости восстановления энергетической инфраструктуры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 20.06.2023
Сербы блокируют въезд грузовиков в Косово в ответ на шаги Приштины
0
12
12:32 20.06.2023
США «в нужное место шило вставили» расколотой и потерявшей суверенитет Европе — Лукашенко
0
98
12:20 20.06.2023
Глава ЕК представит план запрета передачи передовых технологий России и Китаю — Politico
0
113
12:05 20.06.2023
СВР предложила работникам дипмиссий Украины за рубежом приезжать в Москву
0
140
12:00 20.06.2023
НАТО на саммите в Вильнюсе не примет решение по графику присоединения Украины — замгенсека
0
141
11:32 20.06.2023
Войска РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ — Нарышкин
0
182
11:20 20.06.2023
Механизм отчислений за использование зарубежного ПО вендоров, заработает с 2024 года
0
213
11:05 20.06.2023
Программа по возвращению ИТ-специалистов в Россию не потребовалась — глава Минцифры
0
248
11:00 20.06.2023
Гражданин Украины задержан в Нальчике по подозрению в шпионаже — ФСБ
0
234
10:50 20.06.2023
Собянин: В павильонах «Здоровая Москва» за месяц приняли около 70 тысяч пациентов
0
226

Возврат к списку