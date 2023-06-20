На Украине за полгода повреждены 43% магистральных сетей
13:05 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 40% магистральных сетей повреждены за полгода на Украине. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
«Получили повреждения [за полгода] 43% магистральных сетей — подстанций и линий электропередачи, транспортирующих большие объемы электричества от электростанций до сетей облэнерго», — отмечается в телеграм-канале компании.
Ранее украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. 22 апреля глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявил, что электроэнергия на Украине может подорожать почти в два раза из-за высокой стоимости восстановления энергетической инфраструктуры.
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