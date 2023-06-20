С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены — Шойгу

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, противник целей не достиг. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

«С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», — информировал он.