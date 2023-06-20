Контрнаступление ВСУ может завершиться через 3 недели из-за потерь - Картаполов
13:32 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления дают основания полагать, что оно может завершиться через три недели. Такое мнение в понедельник высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Что касается контрнаступления, все пока идет так, как мы предполагали. Они [ВСУ] убиваются о нашу оборону, убиваются хорошо, успешно. Например, за прошедшие сутки [у ВСУ] порядка 900 человек убитых и раненых, [потеряно] девять танков, 26 бронированных машин. Если все будет продолжаться такими темпами, то через недельки три мы успешно закончим это отражение и перейдем к наступательным действиям», — сказал Картаполов в эфире телеканала «Соловьев.Live».
Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.
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