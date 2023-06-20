Военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полетов с начала СВО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипажи Военно-транспортной авиации более чем вдвое увеличили количество полетов с начала спецоперации, на сегодняшний день выполнено более 10 тыс. рейсов. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

«С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полетов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тыс. рейсов», — сказал глава военного ведомства.

По его словам, самолеты перевезли 2 300 единиц техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. тонн грузов, а самолеты А-50 и Ил-22 выполнили почти 5 тыс. специальных боевых вылетов.