Военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полетов с начала СВО
14:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипажи Военно-транспортной авиации более чем вдвое увеличили количество полетов с начала спецоперации, на сегодняшний день выполнено более 10 тыс. рейсов. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
«С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полетов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тыс. рейсов», — сказал глава военного ведомства.
По его словам, самолеты перевезли 2 300 единиц техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. тонн грузов, а самолеты А-50 и Ил-22 выполнили почти 5 тыс. специальных боевых вылетов.
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