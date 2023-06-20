Platform V от Сбера признана лучшей технологической платформой для импортозамещения

13:30

Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1-е место в номинации «Платформа года для импортозамещения». Об этом объявлено на торжественной церемонии премии CNews «Импортозамещение года».

Platform V – флагманское решение компании СберТех. Платформа закрывает потребности прикладных решений на уровне технологического программного обеспечения (ПО), позволяет быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности. Она включает более 70 инструментов и компонентов для разработки промышленных приложений, в том числе технологическую среду, средства разработки и поддержки производственного процесса, системы управления базами данных, удобные решения для интеграции, аналитики и мониторинга, виртуализации и контейнеризации.

Продукты Platform V полностью подходят для задач импортозамещения и включены в Реестр российского программного обеспечения (РРПО). Платформа соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надежности, имеет в своем составе эффективные технологии быстрой разработки, которые позволяют в короткие сроки и с минимальными трудозатратами реализовать необходимую бизнес-логику. Продукты Platform V могут поставляться как интегрированным набором компонентов, так и в виде отдельных решений для точечной замены.

«У нас есть негласное правило: любые технологические решения, которые мы предлагаем рынку, мы сначала проверяем внутри себя, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка. – Думаю, лучшее доказательство высокой производительности и надежности платформы – тот факт, что уже несколько лет она успешно применяется в Сбере для оказания услуг для почти 107 миллионов наших клиентов. Platform V позволила обеспечить технологический суверенитет Сбера и добиться значительных бизнес-результатов. Благодаря команде СберТех, наша цифровая платформа постоянно совершенствуется, появляются все новые и востребованные бизнесом продукты для решения задач импортозамещения и цифровой трансформации».

«Отечественный бизнес остро нуждается в качественных решениях для импортозамещения. Продукты Platform V помогают российским компаниям не просто заменить ПО зарубежных поставщиков, но и значительно преобразовать свой технологический ландшафт. Продукты платформы соответствуют самым высоким стандартам не только по функциональности и отказоустойчивости, но и по уровню клиентоцентричности и удобства для пользователей», – рассказал Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха.

Премия CNews «Импортозамещение года» отмечает ключевые технологии и наиболее успешные проекты, а также персон, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.