Работа по обмену пленными «должна вестись в тишине», считает Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обмен пленными является кропотливой работой, которую лучше не нарушать никакими комментариями. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев будет добиваться обмена 22 участников националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которых судят за попытку насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в Донецкой Народной Республике.

«Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине», — сказал представитель Кремля.