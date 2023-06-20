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Население Германии в 2022 году увеличилось на миллион впервые за 30 лет

14:32 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, или более чем на миллион человек. Такая статистика объясняется притоком мигрантов, прежде всего украинских, говорится в распространенном во вторник отчете Федерального статистического ведомства.

По его данным, в конце 2022 года в стране проживали 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев. Их доля среди населения увеличилась с 13,1% до 14,6%. Большинство из них имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Больше всего мигрантов прибыли в прошлом году с Украины — 915 тыс.

Число жителей Германии в возрасте до 20 лет увеличилось на 2,8% или на 427 тыс. в основном за счет иностранцев.

В апреле эксперт по вопросам внутренней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Александр Тром заявил, что Германия столкнулась с самым серьезным миграционным кризисом за последние годы. Он отметил, что только в I квартале 2023 года подали почти 81 тыс. заявлений о предоставлении убежища, что на 80,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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