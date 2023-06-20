Российские войска за сутки уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами — МО РФ
16:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в течение суток уничтожили восемь складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его данным, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
«В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северска Донецкой Народной Республики, группировки войск „Запорожье“, 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степное и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очакова Николаевской области и Тягинки Херсонской области», — добавил Конашенков.
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