Трамп считает, что США «очень близки» к ядерной войне с РФ
15:12 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты «очень близки» к ядерной войне с Россией, сейчас самое опасное время за всю историю страны. С таким утверждением выступил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Сейчас самое опасное время в истории нашей страны. Вы, возможно, очень близки к ядерной войне с Россией», — сказал политик.
Трамп говорил в контексте ситуации с ядерным оружием в КНДР. Он предположил, что, если бы у власти в США оставался Барак Обама или президентом стала бы Хиллари Клинтон, то началась бы «ядерная война с Северной Кореей».
Выступая перед своими однопартийцами в штате Джорджия 11 июня, Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.
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