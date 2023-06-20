Четверо погибли и двое ранены при взрыве на пороховом заводе в Тамбове
15:32 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел во вторник в здании Тамбовского порохового завода, погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.
«В здании Тамбовского порохового завода произошел взрыв. В настоящее время есть информация о том, что четыре человека погибли, двое пострадали», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 16:12 20.06.2023
- МИД Польши объяснил отказ в высадке охраны лидера ЮАР незадекларированным оружием
- 16:00 20.06.2023
- Российские войска за сутки уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами — МО РФ
- 15:12 20.06.2023
- Трамп считает, что США «очень близки» к ядерной войне с РФ
- 14:32 20.06.2023
- Население Германии в 2022 году увеличилось на миллион впервые за 30 лет
- 14:12 20.06.2023
- Работа по обмену пленными «должна вестись в тишине», считает Песков
- 14:00 20.06.2023
- Военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полетов с начала СВО
- 13:32 20.06.2023
- Контрнаступление ВСУ может завершиться через 3 недели из-за потерь - Картаполов
- 13:30 20.06.2023
- Platform V от Сбера признана лучшей технологической платформой для импортозамещения
- 13:20 20.06.2023
- С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены — Шойгу
- 13:05 20.06.2023
- На Украине за полгода повреждены 43% магистральных сетей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать