Четверо погибли и двое ранены при взрыве на пороховом заводе в Тамбове

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел во вторник в здании Тамбовского порохового завода, погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

«В здании Тамбовского порохового завода произошел взрыв. В настоящее время есть информация о том, что четыре человека погибли, двое пострадали», — сказал собеседник агентства.