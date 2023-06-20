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Четверо погибли и двое ранены при взрыве на пороховом заводе в Тамбове

15:32 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел во вторник в здании Тамбовского порохового завода, погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

«В здании Тамбовского порохового завода произошел взрыв. В настоящее время есть информация о том, что четыре человека погибли, двое пострадали», — сказал собеседник агентства.

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