0
0
0
НОВОСТИ

МИД Польши объяснил отказ в высадке охраны лидера ЮАР незадекларированным оружием

16:12 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские пограничники не могли разрешить охране главы ЮАР Сирила Рамапосы вынести из президентского лайнера незадекларированное оружие. Об этом во вторник в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, комментируя инцидент 15 июня в международном аэропорту Варшавы.

«Опасные материалы должны быть задекларированы. Это известная процедура, о которой знали наши гости (делегация ЮАР — прим. ТАСС). Так как формальности не были соблюдены, пограничная охрана не могла согласиться [с выносом оружия из самолета]», — сказал Яблоньский.

Дипломат повторил, что «экипаж и пассажиры могли покинуть самолет».

После инцидента глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд, уполномоченный сопровождать миротворческую миссию африканских стран в РФ и на Украину, обвинил польские власти в попытке саботажа безопасности президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы.

На борту лайнера находились 120 сотрудников служб безопасности и журналистов, которые прибыли из ЮАР. Польские пограничники не позволили прибывшим покинуть самолет и они находились в нем более 26 часов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 20.06.2023
Российские войска за сутки уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами — МО РФ
0
45
15:32 20.06.2023
Четверо погибли и двое ранены при взрыве на пороховом заводе в Тамбове
0
94
15:12 20.06.2023
Трамп считает, что США «очень близки» к ядерной войне с РФ
0
135
14:32 20.06.2023
Население Германии в 2022 году увеличилось на миллион впервые за 30 лет
0
220
14:12 20.06.2023
Работа по обмену пленными «должна вестись в тишине», считает Песков
0
220
14:00 20.06.2023
Военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полетов с начала СВО
0
212
13:32 20.06.2023
Контрнаступление ВСУ может завершиться через 3 недели из-за потерь - Картаполов
0
263
13:30 20.06.2023
Platform V от Сбера признана лучшей технологической платформой для импортозамещения
0
261
13:20 20.06.2023
С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены — Шойгу
0
253
13:05 20.06.2023
На Украине за полгода повреждены 43% магистральных сетей
0
295

Возврат к списку