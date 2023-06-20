Пусть НАТО воюет, если не хочет заморозки конфликта на Украине — Лавров
16:32 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если в Североатлантическом альянсе (НАТО) говорят, что выступают против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют».
«Если НАТО устами [генсека альянса Йенса] Столтенбега в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!» — сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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