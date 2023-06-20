Сбер внедряет искусственный интеллект в работу подразделений инкассации и службы безопасности

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На фоне развития киберпреступности «классические» злоумышленники не уходят в тень, они существуют и каждый раз пытаются искать новые возможности воплотить в жизнь свои преступные замыслы. Об этом предупредил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время открытия Всероссийских соревнований по многоборью среди инкассаторов и подразделений охраны в Нижнем Тагиле.

По его словам, ключевая цель Сбера в сфере безопасности – обеспечить сохранность имущества своих клиентов, банковских ценностей и безопасность сотрудников. Внедрение искусственного интеллекта эффективно помогает в достижении этой цели, отметил Станислав Кузнецов.

«Мы внедряем технологии искусственного интеллекта в работу нашей инкассации и службы безопасности. Это позволяет нам на ранних стадиях выявлять подавляющее большинство попыток нападения на инкассаторских работников и сотрудников охраны, – рассказал он. – Например, мы контролируем автомобили с бригадой инкассаторов как в потоке движения, так и у обслуживаемого объекта, обращаем внимание на подозрительных людей и принимаем соответствующие меры».

«Нет ни одного случая, чтобы совершавший преступное посягательство на ценности Сбера или его клиентов злоумышленник оставался бы непойманным и ненаказанным, – подчеркнул Станислав Кузнецов. – С помощью современных средств видео-аналитики мы максимально оперативно определяем личности злоумышленников и передаем информацию в правоохранительные органы. При нашем активном содействии правоохранители очень быстро и гарантированно находят всех преступников, которые потом несут заслуженное наказание».

Соревнования инкассаторов и подразделений охраны – традиционное мероприятие Сбера, которое проходит уже 13-й раз. На специальном полигоне в Нижнем Тагиле лучшие сотрудники этих подразделений со всей России соревнуются в стрельбе, силовых упражнениях, управлении инкассаторским автомобилем, оказании медицинской помощи, тушении возгораний и других дисциплинах. Особенность соревнований в том, что все задания моделируются в условиях, максимально приближенных к реальности. Соревнования направлены на совершенствование профессиональных навыков инкассаторов и работников подразделений охраны.