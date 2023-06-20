Человеческий фактор стал причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе — глава области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок с последующим возгоранием произошел на территории Тамбовского порохового завода из-за человеческого фактора, есть погибшие. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.

«Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Я прервал рабочую поездку по области и оперативно выехал на место. Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы», — написал он в своем телеграм-канале.