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Человеческий фактор стал причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе — глава области

17:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок с последующим возгоранием произошел на территории Тамбовского порохового завода из-за человеческого фактора, есть погибшие. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.

«Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Я прервал рабочую поездку по области и оперативно выехал на место. Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы», — написал он в своем телеграм-канале.

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