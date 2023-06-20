Россияне смогут узнать стоимость коммунальных услуг и планы ремонта дома на едином портале
17:12 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минстрой РФ планирует до конца 2023 года завершить модернизацию платформы Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). На обновленном портале пользователи смогут узнать стоимость коммунальных услуг в своем доме, о планах по его капитальному ремонту и другие сведения, сообщила во вторник пресс-служба министерства.
«На портале можно будет просмотреть информацию о состоянии и ходе эксплуатации дома, в котором проживает гражданин, запланированных и прошедших работах, обращениях жителей дома, об управляющей компании и поставщиках коммунальных услуг — и это в масштабе всей страны», — процитировали в сообщении замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика.
В пресс-службе Минстроя отметили, что сервис будет называться «История жизни дома». Он уже прошел пилотирование и готовится к запуску. В новом интерфейсе платформы также появится «Календарь собственника», где будет, например, отображаться дата общего собрания и его повестка.
Для управляющих компаний и поставщиков ресурсов на ГИС ЖКХ появится сервис предварительно заполненных претензий на оплату жилищно-коммунальных услуг, чтобы работать с должниками. Сервис уже спроектирован, но для его запуска потребуется принять нормативно-правовые акты, добавили в Минстрое РФ.
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