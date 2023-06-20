Петербургская филармония отправилась в гастроли по Китаю при поддержке «Роснефти»
17:08 20.06.2023
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Фото пресс-службы Санкт-Петербургской филармонии
Оркестр под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева на семи концертах исполнит сочинения Сергея Рахманинова. Любители классической музыки в Китае услышат Вторую симфонию и Второй фортепианный концерт великого композитора. Выбор программы приурочен к 150-летию со дня его рождения. Солистом выступит лауреат Международного конкурса имени Чайковского, пианист Даниил Харитонов.
«Роснефть» с 2015 года активно поддерживает концертную деятельность Петербургской филармонии. Благодаря спонсорской поддержке филармония организует масштабные культурные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей.
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