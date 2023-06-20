Петербургская филармония отправилась в гастроли по Китаю при поддержке «Роснефти»

17:08

Фото пресс-службы Санкт-Петербургской филармонии



Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии Д.Д.Шостаковича отправился в гастрольный тур по крупнейшим городам Китая. Гастроли стартовали 15 июня в Пекине, а завершатся выступлением коллектива 25 июня в Шанхае. Также оркестр выступит в Тяньцзине, Ухани, Нанкине, Гуанчжоу и Чанше. Тур проходит при поддержке «Роснефти».

Оркестр под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева на семи концертах исполнит сочинения Сергея Рахманинова. Любители классической музыки в Китае услышат Вторую симфонию и Второй фортепианный концерт великого композитора. Выбор программы приурочен к 150-летию со дня его рождения. Солистом выступит лауреат Международного конкурса имени Чайковского, пианист Даниил Харитонов.

«Роснефть» с 2015 года активно поддерживает концертную деятельность Петербургской филармонии. Благодаря спонсорской поддержке филармония организует масштабные культурные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей.