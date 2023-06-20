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Суд в Мали открыл дело о шпионаже сотрудников миссии ООН по стабилизации в стране — AFP

17:40 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные власти Мали возбудили дело по иску правительства, обвинившего в шпионаже ряд участников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Об этом сообщило во вторник агентство Франс Пресс (АFP).

Делом занимается прокурор, специализирующийся на борьбе с терроризмом и международной организованной преступностью, отмечает агентство. В иске подчеркивается, что лица из состава миссии ООН, расследовавшие события в городе Мура, произошедшие в марте 2022 года, являются соучастниками преступлений. Власти обвиняют их в шпионаже, посягательство на престиж Вооруженных сил Мали, подлоге и подрыве национальной безопасности.

Иск правительства Мали поступил после публикации доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором малийская армия обвиняется в причастности к казням мирных жителей во время проведения в районе Муры антитеррористической операции. Информация о произошедшем в Муре была предоставлена УВКПЧ сотрудниками МИНУСМА.

Власти Мали отвергли доклад УВКПЧ и его выводы. Они также обвинили УВКПЧ в предвзятости, а МИНУСМА в использовании данных, незаконно полученных со спутников и без ведома малийской стороны.

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны МИНУСМА. Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

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