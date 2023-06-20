Путин поручил запустить программу по реконструкции канала им. Москвы

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил во вторник правительству совместно с заинтересованными регионами приступить к выполнению программы реконструкции канала имени Москвы не позднее 2025 года.

«Прошу также обратить внимание на вопросы реконструкции канала имени Москвы. Он обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и нуждается уже в модернизации. Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», — указал глава государства на совещании по развитию внутренних водных путей.