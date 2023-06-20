Америка хочет, чтобы Индия покупала у России нефть по западным ценовым установкам

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассчитывают на то, что Индия будет приобретать у России нефть в пределах ценового потолка на это сырье, установленного коллективным Западом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, выступая во вторник на брифинге для иностранных журналистов, который был посвящен предстоящему государственному визиту в США премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«И мы, разумеется, надеемся, что в случае с Индией они продолжат покупать нефть в пределах потолка», — сказал представитель Белого дома, комментируя приобретение Нью-Дели топлива у Москвы. Кирби признал, что речь идет о решениях, которые предстоит принимать самой Индии.