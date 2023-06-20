0
0
86
НОВОСТИ

Америка хочет, чтобы Индия покупала у России нефть по западным ценовым установкам

20:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассчитывают на то, что Индия будет приобретать у России нефть в пределах ценового потолка на это сырье, установленного коллективным Западом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, выступая во вторник на брифинге для иностранных журналистов, который был посвящен предстоящему государственному визиту в США премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«И мы, разумеется, надеемся, что в случае с Индией они продолжат покупать нефть в пределах потолка», — сказал представитель Белого дома, комментируя приобретение Нью-Дели топлива у Москвы. Кирби признал, что речь идет о решениях, которые предстоит принимать самой Индии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 20.06.2023
Пара бомбардировщиков ВВС США совершили посадку на аэродроме в Швеции
0
32
19:25 20.06.2023
Путин поручил запустить программу по реконструкции канала им. Москвы
0
150
18:48 20.06.2023
Мэр Собянин: Проезд на первом маршруте речного транспорта по Москве- реке будет бесплатным по 23 июня
0
211
17:40 20.06.2023
Суд в Мали открыл дело о шпионаже сотрудников миссии ООН по стабилизации в стране — AFP
0
279
17:12 20.06.2023
Россияне смогут узнать стоимость коммунальных услуг и планы ремонта дома на едином портале
0
319
17:08 20.06.2023
Петербургская филармония отправилась в гастроли по Китаю при поддержке «Роснефти»
0
289
17:00 20.06.2023
Человеческий фактор стал причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе — глава области
0
297
16:35 20.06.2023
Сбер внедряет искусственный интеллект в работу подразделений инкассации и службы безопасности
0
340
16:32 20.06.2023
Пусть НАТО воюет, если не хочет заморозки конфликта на Украине — Лавров
0
374
16:12 20.06.2023
МИД Польши объяснил отказ в высадке охраны лидера ЮАР незадекларированным оружием
0
359

Возврат к списку