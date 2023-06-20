Америка хочет, чтобы Индия покупала у России нефть по западным ценовым установкам
20:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«И мы, разумеется, надеемся, что в случае с Индией они продолжат покупать нефть в пределах потолка», — сказал представитель Белого дома, комментируя приобретение Нью-Дели топлива у Москвы. Кирби признал, что речь идет о решениях, которые предстоит принимать самой Индии.
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