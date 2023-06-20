Пара бомбардировщиков ВВС США совершили посадку на аэродроме в Швеции

20:30 Источник: Интерфакс

Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B впервые совершила посадку на шведскую авиабазу, сообщило во вторник Командование ВВС США в Европе.

Посадка была осуществлена накануне в рамках полетов американских бомбардировщиков над Европой на авиабазу Лулео-Каллакс, расположенную на севере Швеции.

"Это прибытие стратегических бомбардировщиков в Швецию подчеркивает сотрудничество США и Швеции и способность американских вооруженных сил беспрепятственно интегрироваться с союзниками и странами-партнерами", - говорится в сообщении.