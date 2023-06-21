Японский депутат заявил о подавляющем превосходстве РФ в связи с контрнаступлением ВСУ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает подавляющим военным превосходством, а сообщения западных СМИ о якобы продвижении Украины игнорируют реальность, поскольку прессе, как и производителям оружия, выгодно затягивание конфликта. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России, в ответ на просьбу прокомментировать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России. Западная пресса изо дня в день сообщает о „продвижении Украины“ и „поражении России“. Почему есть такие сообщения, которые игнорируют реальность? Дело в том, что есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений. Как и военно-промышленный комплекс, получающий выгоду от затягивания войны, так и в прессе есть люди, которые получают выгоду от войн и территориальных споров. Западные СМИ, сообщающие о контрнаступлении Украины, извлекают выгоду не от побед Украины, а от затягивания войны», — сказал он.

«Я считаю, что необходимо как можно скорее прекратить огонь. Необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие среди россиян и среди украинцев», — также добавил депутат. Кроме того, Судзуки выступил против предложений, звучащих от некоторых политиков в Японии, о поставках Украине оружия. «Япония — единственная страна в Группе семи [G7], которая не отправляет летальное оружие. Я буду добиваться сохранения этой позиции», — сказал он.