Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотных летательных аппарата упали в поселке Калининец в Наро-Фоминском округе Подмосковья, пострадавших нет. Об этом в среду сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в настоящее время ведется проверка, территория сейчас оцеплена. «Прошу жителей сохранять спокойствие», — добавил он.