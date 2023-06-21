Два беспилотника упали на подлете к военным складам в Подмосковье
09:05 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два беспилотных летательных аппарата упали в поселке Калининец в Наро-Фоминском округе Подмосковья, пострадавших нет. Об этом в среду сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в настоящее время ведется проверка, территория сейчас оцеплена. «Прошу жителей сохранять спокойствие», — добавил он.
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