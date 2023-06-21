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Канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа

09:20 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа, совершавшего погружение к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Северо-восточного подразделения Береговой охраны США.

«Канадский самолет обнаружил в районе поиска [батискафа] подводные шумы», — говорится в публикации. Однако, по данным пресс-службы, поиски источника не дали результатов.

На борту батискафа находится пять человек, они не выходят на связь уже более суток. Контакт с аппаратом был потерян в воскресенье спустя примерно 1 час и 45 минут после погружения.

В понедельник компания OceanGate Expeditions («Оушн гейт экспидишнз») подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника». На борту батискафа находится в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation («Экшн авиэйшн») по продаже и эксплуатации авиатехники.

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