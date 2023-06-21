Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором"
09:32 21.06.2023 Источник: Газета.Ru
Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина, информирует агентство Reuters.
Американский президент высказал такое мнение на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии.
Помимо этого Байден отметил, что председатель КНР мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве китайского аэростата, как и о том, что воздушное судно отклонилось от курса.
«Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», — приводит слова Байдена агентство.
При этом 20 июня сообщалось, что встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу, отношения двух стран находятся на правильном пути. Об этом заявили в Белом доме. Газета.Ru
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