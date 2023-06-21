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Реставрация «Троицы» может занять больше года — гендиректор Центра Грабаря

10:00 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожидаемые сроки реставрации иконы «Троица» Андрея Рублева могут увеличиться в процессе. Работа очень масштабная и сложная, сообщил ТАСС гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала, что реставрация иконы может занять до года.

«Будут очень важны те обстоятельства, с которыми мы столкнемся в процессе работы. В нашей практике бывали случаи, когда сроки оказывались короче ожидаемых, правда, это бывает крайне редко. В отношении такого сложного памятника как „Святая Троица“, я думаю, что можно говорить о возможном увеличении срока. Оценка, которая была дана, — год, вводит нас в масштаб времени и сложности тех действий, которые предстоит сделать реставраторам», — сказал он.

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