Дело сына Байдена демонстрирует систему двойных стандартов в США — Маккарти

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признание своей вины сыном президента США демократа Джо Байдена в рамках сделки с американской прокуратурой указывает на систему двойных стандартов, но оно не создаст помех для проводимого в Палате представителей Конгресса расследования о причастности семьи главы государства к возможным коррупционным схемам. Об этом заявил во вторник спикер нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) в беседе с журналистами.

«Это (сделка со следствием Хантера Байдена — прим. ТАСС) продолжает демонстрировать существование системы двойных стандартов в Америке, — сказал Маккарти. — Если вы главный политический оппонент президента, Минюст пытается буквально упрятать вас за решетку и дать вам тюремный срок. Но если вы сын президента, вы получаете полюбовную сделку». Говоря о «политическом оппоненте», Маккарти имел в виду экс-президента Дональда Трампа, которому ранее были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Бывшему главе государства грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

«Сейчас это [дело Хантера Байдена] никак не влияет на наше расследование, — добавил спикер. — В действительности оно должно активизировать наше расследование, потому что Минюст не должен иметь возможности скрывать какую-либо информацию, говоря, что в настоящее время ведется расследование. Они должны быть в состоянии предоставить председателю [комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей] Джеймсу Комеру любую информацию, которую он потребует».

Во вторник Минюст сообщил о том, что сын американского лидера намерен признать вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. При этом Минюст США сообщил, что расследование данного дела все еще продолжается. В ответ на это заявление Маккарти предположил, что ведомство просто пытается скрыть информацию от Палаты представителей. «Как может Хантер Байден признать свою вину, не получить тюремного срока, а Минюст заявить, что расследование еще продолжается, и попытаться скрыть информацию для Палаты представителей? Это неприемлемо и недопустимо», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос, намеренно ли, по его мнению, Минюст принимает такие решения, спикер отметил: «Так и есть».

В свою очередь Комер заявил, что его комитет будет продолжать расследование. «Хантер Байден отделался пощечиной, когда все больше доказательств, обнаруженных комитетом, показывают, что Байдены участвовали в коррупционных действиях, торговле влиянием и, возможно, взяточничестве», — подчеркнул конгрессмен.

«Эти обвинения [Минюста] против Хантера Байдена и полюбовная сделка о признании вины никак не повлияют на расследование комитета, — сказал Комер. — Мы не успокоимся, пока не будет в полной мере раскрыта степень участия президента Байдена в схемах семьи».