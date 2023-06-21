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Франция изменила позицию по вопросу вступления Украины в НАТО - СМИ

10:20 21.06.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ узнали о смене позиции Франции по вступлению Украины в НАТО. Теперь Париж рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.

Об этом со ссылкой на собственный источник в правительстве пишет газета Le Monde. По информации издания, на заседании Совета обороны в Елисейском дворце шла речь об одобрении присоединения Украины к альянсу.

«Намёк на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтёт нужным, в зависимости от результатов контрнаступления», — говорится в публикации. При этом в материале отмечается, что «для Франции не может быть и речи о том, чтобы позволить Украине вступить в Североатлантический альянс в разгар конфликта».  Говорит Москва

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