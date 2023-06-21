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НОВОСТИ

"Ипотечникам" до 35 лет компенсируют половину стоимости аренды жилья - СМИ

10:32 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России планируют субсидировать аренду жилья молодежью — государство будет компенсировать людям до 35 лет половину платежей. Но параллельно им придется копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке — таковы условия будущей программы. Ежегодно она будет охватывать порядка 310 тыс. человек, сообщили «Известиям» в Минстрое.

Инициатива также поможет вывести из серой зоны рынок аренды жилья, говорят эксперты.

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