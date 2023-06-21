Самые дорогие суда в залоге Сбера стоят свыше 8 миллиардов рублей
10:35 21.06.2023
Специалисты залоговой службы Сбера проанализировали флот морских и речных судов, которые находятся в залоге у банка. Самые дорогие суда в залоге – это арктические челночные танкеры и современные рыбопромысловые траулеры. На них приходятся около 5% от общего количества судов. Арктические танкеры способны к самостоятельному хождению во льдах толщиной льда до 1,7 м, их стоимость составляет свыше 8 млрд руб. Современные промысловые траулеры, оснащенные сложным и технологичным оборудованием, стоят свыше 1 млрд руб.
Наливные и сухогрузные суда составляют 53% от общего количества плавучих средств в портфеле банка, 26% занимают промысловые суда для добычи и транспортировки рыбы, крабов, морских растений. Самая малочисленная группа в составе залога плавучих средств представлена маломерными судами и пассажирскими судами.
Очевидной тенденцией последних лет является снижение среднего возраста судов в залоге у Сбера, что говорит о растущем качестве залогового портфеля и общем омоложении транспортного и промыслового флота России. За 5 лет средний возраст судов снизился на 20% – с 31 года до 25 лет. Омоложение объясняется ростом количества новых судов, построенных для рыболовных компаний в рамках программы инвестиционных квот и финансирование сделок по приобретению судов за рубежом, а также стремлением судовладельцев снижать затраты на поддержание бесперебойной работы путем замены самых возрастных судов.
Сбер является одним из крупнейших залогодержателей морских и речных судов в России. Эксперты залоговой службы банка в год оценивают порядка 1000 судов и плавучих средств.
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