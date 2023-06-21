Два беспилотника ВСУ атаковали Донецк, один попал в церковь — Пушилин
11:00 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Донецк, один попал в жилой дом, а второй — в церковь. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Два беспилотника: один в жилой дом в квартиру залетел, а второй беспилотник — по церкви в Ленинском районе по храму Петра и Февронии попал», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
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