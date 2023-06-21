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ВС РФ пресекли две и отразили одну атаку ВСУ на запорожском направлении — МО РФ

11:05 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка сил «Восток» отразила одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, а также пресекла еще две атаки. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении отражена атака противника в районе Левадного. Уничтожены танки, БМП и живая сила. Понеся потери, противника предпринял попытку перегруппироваться. По скоплениям техники и боевикам было нанесено огневое поражение реактивными системами залпового огня „Град“ <…> Пресечено две атаки ВСУ в районе между населенными пунктами Новоданиловка, Работино», — сказал он.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Оса» сбили пять беспилотников противника, а артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы поразила две гаубицы ВСУ.

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