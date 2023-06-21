0
0
104
НОВОСТИ

Пилот батискафов OceanGate предупреждал об их недостаточной надежности и был уволен

11:20 21.06.2023 Источник: Газета.Ru

Пилота OceanGate Дэвида Лохриджа, который предупреждал о том, что оболочка батискафов «Титан» не была достаточно протестирована на безопасность, уволили. Об этом говорится в правительственных материалах следствия, указывают журналисты NBC News.

Компания наняла Лохриджа для проведения испытаний подводных аппаратов, но через некоторое время уволила. Пять лет назад он заявил, что углеродная оболочка «Титана» не была должным образом протестирована. Лохридж уверяет, что его уволили именно из-за указания на этот недостаток конструкции батискафа и замечания руководству.

Лохридж считал, что подводный аппарат вряд ли может безопасно погружаться на глубины четыре тысячи метров.

При этом пилот-испытатель подчеркнул, что OceanGate отказалась доплачивать за иллюминатор, который можно было бы безопасно использовать на глубине.

В настоящее время в северной части Атлантического океана идут поиски батискафа, пропавшего во время туристического экспедиционного спуска к обломкам «Титаника». Он пропал 18 июня примерно через 1 час 45 минут после начала погружения. На батискафе находятся пять человек. Компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего судна. По данным СМИ, воздуха членам экипажа и туристам хватит до утра завтрашнего дня, 21 июня. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).

Ранее сообщалось, что спасательная экспедиция услышала стук в районе поисков батискафа.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 21.06.2023
Пушилин заявил о кратном увеличении числа солдат ВСУ, сдающихся в плен
0
85
11:05 21.06.2023
ВС РФ пресекли две и отразили одну атаку ВСУ на запорожском направлении — МО РФ
0
117
11:00 21.06.2023
Два беспилотника ВСУ атаковали Донецк, один попал в церковь — Пушилин
0
142
10:35 21.06.2023
Самые дорогие суда в залоге Сбера стоят свыше 8 миллиардов рублей
0
155
10:32 21.06.2023
Будущие контрактники рассказали о своем желании защищать страну с оружием в руках
0
171
10:32 21.06.2023
"Ипотечникам" до 35 лет компенсируют половину стоимости аренды жилья - СМИ
0
164
10:20 21.06.2023
Франция изменила позицию по вопросу вступления Украины в НАТО - СМИ
0
206
10:05 21.06.2023
Дело сына Байдена демонстрирует систему двойных стандартов в США — Маккарти
0
192
10:04 21.06.2023
Большой театр России впервые выступит в Подмосковье в полном составе на фестивале «Лето. Музыка. Музей»
0
181
10:00 21.06.2023
Реставрация «Троицы» может занять больше года — гендиректор Центра Грабаря
0
181

Возврат к списку