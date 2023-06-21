Пилот батискафов OceanGate предупреждал об их недостаточной надежности и был уволен
11:20 21.06.2023 Источник: Газета.Ru
Пилота OceanGate Дэвида Лохриджа, который предупреждал о том, что оболочка батискафов «Титан» не была достаточно протестирована на безопасность, уволили. Об этом говорится в правительственных материалах следствия, указывают журналисты NBC News.
Компания наняла Лохриджа для проведения испытаний подводных аппаратов, но через некоторое время уволила. Пять лет назад он заявил, что углеродная оболочка «Титана» не была должным образом протестирована. Лохридж уверяет, что его уволили именно из-за указания на этот недостаток конструкции батискафа и замечания руководству.
Лохридж считал, что подводный аппарат вряд ли может безопасно погружаться на глубины четыре тысячи метров.
При этом пилот-испытатель подчеркнул, что OceanGate отказалась доплачивать за иллюминатор, который можно было бы безопасно использовать на глубине.
В настоящее время в северной части Атлантического океана идут поиски батискафа, пропавшего во время туристического экспедиционного спуска к обломкам «Титаника». Он пропал 18 июня примерно через 1 час 45 минут после начала погружения. На батискафе находятся пять человек. Компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего судна. По данным СМИ, воздуха членам экипажа и туристам хватит до утра завтрашнего дня, 21 июня. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).
Ранее сообщалось, что спасательная экспедиция услышала стук в районе поисков батискафа. Газета.Ru
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