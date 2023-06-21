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Пушилин заявил о кратном увеличении числа солдат ВСУ, сдающихся в плен

11:32 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время стали намного чаще сдаваться в плен российским силам, так как до них доходит больше информации о гуманном отношении к тем, кто сдается. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В предыдущие разы, когда мы брали в плен или сдавались они сами, они прощались с жизнью, у них очень промыты мозги. <…> Все больше случаев, когда доходит туда информация, что оказывается медицинская помощь, соблюдается человеческое — я не говорю о конвенциях — просто человеческое отношение и прочее. <…> И каждый случай попадает на ту сторону, то есть у них развенчивается этот миф, что здесь с ними что-то [плохое] будет. <…> Количество сдающихся в плен заметно — я бы сказал, кратно — увеличилось», — сказал он.

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