ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, готовивших покушение на представителей власти

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе группу диверсантов, готовивших покушение на представителей органов власти Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Запорожской области.

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области, — говорится в сообщении. — Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона».

В пресс-службе отметили, что «в результате грамотных действий сотрудников УФСБ России по Запорожской области диверсанты были установлены и задержаны».