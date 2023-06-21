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Китай выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине — МИД КНР

12:05 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию. Китай выражает решительный протест», — отметила официальный представитель МИД КНР.

Как сообщило накануне агентство Reuters, президент США на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР «диктатором».

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