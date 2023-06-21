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Путин не исключил введение уголовной ответственности за намеренный поджог травы и леса

12:20 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности и лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба. Рассмотреть соответствующую возможность в срок до 1 августа глава государства поручил по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 17 мая.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности или лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», — говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

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