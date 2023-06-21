Ухудшение здоровья Саакашвили - спектакль, уверен премьер-министр Грузии
12:32 21.06.2023 Источник: Интерфакс
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен ежедневно просить прощения у грузинского общества за нанесенный ущерб государству, заявил в среду журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Все убедились, что этого человека никто не отравлял, он ставил простейший спектакль, занимаясь за время нахождения в тюремном заключении маскарадом и спекуляцией о якобы ухудшении своего здоровья", - сказал Гарибашвили, отметив, что "в эту игру Саакашвили включились и зарубежные его лоббисты".
По словам премьер-министра, Саакашвили активизировался на прошлой неделе, заявив, что намерен вернуться в грузинскую политику, однако "он никуда не уходил из политики, продолжая наносить ущерб Грузии".
"Большей деградации и падения со стороны Саакашвили, когда на одном из судебных процессов он предстал как гражданин Украины и потребовал переводчика, чтобы говорить на украинском языке, представить невозможно, тем более со стороны бывшего президента Грузии", - сказал Гарибашвили.
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