Ухудшение здоровья Саакашвили - спектакль, уверен премьер-министр Грузии

12:32 Источник: Интерфакс

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен ежедневно просить прощения у грузинского общества за нанесенный ущерб государству, заявил в среду журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Все убедились, что этого человека никто не отравлял, он ставил простейший спектакль, занимаясь за время нахождения в тюремном заключении маскарадом и спекуляцией о якобы ухудшении своего здоровья", - сказал Гарибашвили, отметив, что "в эту игру Саакашвили включились и зарубежные его лоббисты".

По словам премьер-министра, Саакашвили активизировался на прошлой неделе, заявив, что намерен вернуться в грузинскую политику, однако "он никуда не уходил из политики, продолжая наносить ущерб Грузии".

"Большей деградации и падения со стороны Саакашвили, когда на одном из судебных процессов он предстал как гражданин Украины и потребовал переводчика, чтобы говорить на украинском языке, представить невозможно, тем более со стороны бывшего президента Грузии", - сказал Гарибашвили.