США предоставят Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи — Блинкен

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи. Об этом он заявил на Конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 страны.

«США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд <…>, мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», — сказал Блинкен.