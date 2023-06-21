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НОВОСТИ

США предоставят Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи — Блинкен

13:00 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи. Об этом он заявил на Конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 страны.

«США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд <…>, мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», — сказал Блинкен.

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