США предоставят Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи — Блинкен
13:00 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи. Об этом он заявил на Конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 страны.
«США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд <…>, мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», — сказал Блинкен.
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