Предпосылок для продления зерновой сделки на данный момент нет — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предпосылок для того, чтобы Россия могла продлить действие зерновой сделки в настоящий момент нет, так как на страны коллективного Запада не удается повлиять в плане исполнения ее второй части. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены. Мы с вами слышали уже заявления представителей Организации Объединенных Наций, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить эту российскую часть договоренностей», — сказал представитель Кремля. «Пока, к сожалению, воз и ныне там», — констатировал Песков.