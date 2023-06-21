Размер госдолга в Британии впервые с 1961 года превысил размер ВВП
13:20 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размер государственного долга Великобритании впервые за 62 года превысил размер ВВП, составив от него в мае 100,1%, или 2,267 трлн фунтов стерлингов ($2,88 трлн).Об этом свидетельствует отчет, распространенный в среду Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.
«Последний раз размер долга к ВВП превышал 100% в марте 1961 года», — отмечается в документе. По данным ONS, это произошло на фоне увеличения заимствований госсектора в мае 2023 года. Они составили 20 млрд фунтов ($25,4 млрд), что оказалось вторым самым большим показателем для этого месяца с момента начала ведения подобной статистики в 1993 году.
Как заметили в ONS, причинами этого стала масштабная программа правительства по компенсации населению расходов на электроэнергию, а также рост зарплат. «Дополнительные расходы на схемы по поддержке с энергетикой и рост как выплаты пособий, так и расходов на персонал, привели к увеличению расходов государственного сектора», — говорится в отчете.
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