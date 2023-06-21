В России готовится программа обучения детей по минно-взрывным травмам

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд защиты детей совместно с Минобороны РФ разрабатывает программу просвещения детей по минно-взрывным травмам. Об этом сообщила в среду директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

«У нас уже есть предложения, в том числе план мероприятий. Фонд защиты детей, которым сейчас руководит Дмитрий Альбертович Лиханов совместно с Минобороны будет готовить программу просвещения для детей по минно-взрывным травмам и вообще по минам», — сказала она на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.