В России готовится программа обучения детей по минно-взрывным травмам
14:12 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фонд защиты детей совместно с Минобороны РФ разрабатывает программу просвещения детей по минно-взрывным травмам. Об этом сообщила в среду директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.
«У нас уже есть предложения, в том числе план мероприятий. Фонд защиты детей, которым сейчас руководит Дмитрий Альбертович Лиханов совместно с Минобороны будет готовить программу просвещения для детей по минно-взрывным травмам и вообще по минам», — сказала она на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
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