Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией — Кисида
14:32 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония сохраняет свою позицию в отношении заключения мирного договора с Россией. Об этом японский премьер Фумио Кисида заявил в среду на пресс-конференции по итогам работы очередной сессии парламента.
«Что касается проблемы северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы — прим. ТАСС), мы твердо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — сказал он.
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