Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией — Кисида

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония сохраняет свою позицию в отношении заключения мирного договора с Россией. Об этом японский премьер Фумио Кисида заявил в среду на пресс-конференции по итогам работы очередной сессии парламента.

«Что касается проблемы северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы — прим. ТАСС), мы твердо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — сказал он.