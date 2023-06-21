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Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией — Кисида

14:32 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония сохраняет свою позицию в отношении заключения мирного договора с Россией. Об этом японский премьер Фумио Кисида заявил в среду на пресс-конференции по итогам работы очередной сессии парламента.

«Что касается проблемы северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы — прим. ТАСС), мы твердо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — сказал он.

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