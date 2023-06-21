Зеленский заявил, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы»
15:00 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «медленнее, чем хотелось бы», однако Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в среду в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
«Некоторые люди думают, что это голливудское кино, и ожидают результатов прямо сейчас. Это не оно», — сказал Зеленский, добавив, что ВСУ продвигаются «медленнее, чем хотелось бы». Он отметил, что Украина «будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным», несмотря на «попытки давления» на Киев.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на переговоры с РФ, пока российские войска остаются на украинской территории. «Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что война — это бесперспективное развитие для Украины», — указал он.
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